Genau drei Jahre später ist längst passiert, was Maaßen prophezeite: ein rechtsextremer Mob, der Menschen jagt – egal über wie viele Meter auf offener Straße - der ein jüdisches Restaurant angreift. Es gab auch schon rechtsterroristische Zellen in Deutschland. Und was macht Deutschlands oberster Schützer des Verfassungsstaates? Er sät in einem Interview, wie auch immer es zustande kam, Zweifel und Misstrauen – ohne Beleg, basierend nur auf dem Schluss: Keine Belege für Hetzjagd, also eine mediale oder linke Desinformationskampagne.