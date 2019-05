Auch deshalb sind die Volksparteien die klaren Verlierer: Für die CDU und ihre neue Vorsitzende ist der Tag ein Fehlstart, optisch nur vom guten CSU-Ergebnis geschönt. Für die SPD ist er ein Desaster.



Die Sozialdemokraten haben eine doppelte Demütigung erlebt: Zum ersten Mal nur auf Platz 3 bei einer bundesweiten Wahl, Verlust der Führung in Bremen. Die Wähler zeigen Andrea Nahles die rote Karte. Die Jungen laufen ihr davon und viele an der Basis, in Betrieben, den Gewerkschaften sind von Kühnerts Enteignungs-Debatte verunsichert. Schon wieder geht es in der SPD um Köpfe und Posten. Die Vorsitzende muss um ihr Amt kämpfen.