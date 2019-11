Huawei will es den Deutschen sogar schriftlich geben, dass man weder spioniert noch manipuliert. Man kann das glauben oder aber auch nicht. Es ist am Ende unerheblich, was Huawei verspricht. Kein Unternehmen in China, egal ob staatlich oder privat, kann sich den Wünschen der Regierung und der allmächtigen Kommunistischen Partei entziehen. Was Peking befiehlt, wird Huawei befolgen.