Das ist keine Verbalkosmetik, um am Ende doch Neuwahlen zu rechtfertigen. Steinmeier will - auch in Erinnerung an dunkelste Stunden Deutschlands - einer Bankrotterklärung der Politik vorbeugen. Sie muss Verantwortung übernehmen. Dazu hätte schon gehört, dass niemand mit markigen Sprüchen über das Verhalten von Verhandlungspartnern herzieht und Themen vorab für unverhandelbar erklärt.