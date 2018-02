Aber das ist nur eine Sache: Die andere ist, dass es nicht nur an millionenteurem, hochkomplexem Gerät fehlt, sondern auch an Standardware wie Schutzwesten oder Zelten. Da braucht es keine jahrelange Entwicklungsarbeit und auch keine exorbitant teure Lagerhaltung. Das hätte in Zeiten einer Just-in-time-Wirtschaft jedes etwas größere mittelständische Logistikunternehmen besser gelöst, als das Verteidigungsministerium. Jedes Unternehmen wäre bei derartiger Misswirtschaft schon längst pleite. Selbst bei den komplizierten Ausrüstungsproblemen hätte es seit 2014 zumindest eine deutlich erkennbare Linderung geben müssen. Dass es am Grundsätzlichen wie an Zelten fehlt, ist schlicht indiskutabel. An dieser Stelle muss sich die Führungsetage im Verteidigungsministerium die Frage gefallen lassen, was man dort in den vergangenen Jahren getan hat. Eine Frage, deren Beantwortung angesichts noch nicht verteilter Kabinettsposten in einer möglichen neuen GroKo besonderes Gewicht haben sollte.