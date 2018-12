Doch knapp die Hälfte hätte sich eine klare Abgrenzung gewünscht - nämlich all jene, die für Friedrich Merz gestimmt haben. Merz stand für den Wunsch, dass auch eine moderne Union wieder rechts stärker wird. Aber: Hätte Merz gewonnen, wäre es umgekehrt schwer geworden.



Nun hat Annegret Kramp-Karrenbauer eine Riesen-Last zu tragen, wie niemand vor ihr in diesem Amt. Sie startet mit dem schlechtesten Ergebnis, das es jemals gab in der CDU. Und trotz all der guten Wünsche von denen, wie Wolfgang Schäuble, die sie nicht gewählt haben: Sie führt eine Partei mit zwei Lagern.