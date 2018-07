Jetzt muss die SPD entscheiden, ob sie akzeptiert, was sie zu Beginn der Flüchtlingskrise ablehnte. Überraschung: Horst Seehofer will Innenminister bleiben. Nach der Frontalkritik an Merkels Gipfelergebnissen gestern vor den CSU-Gremien gibt es eigentlich keine Arbeitsgrundlage mehr zwischen ihm und der Kanzlerin.