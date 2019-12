Die Verhängung von hohen und wiederholten Zwangsgeldern, die wirklich wehtun, weil der Staat sie nicht an sich selbst, sondern an Dritte zahlt. Das Gesetz selbst regelt nicht, an wen Zwangsgelder zu zahlen sind. Und so könnte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof zu dem Schluss kommen, dass hohe Zwangsgelder an die Deutsche Umwelthilfe oder von der schlechten Luft betroffene Anwohner gezahlt werden müssen. Doch bis es soweit ist, werden wieder viele Monate ins Land gehen, in denen die Münchner unter gesundheitsschädlichen Dieselabgasen zu leiden haben und unter einem Ministerpräsidenten, der sich über Recht und Gesetz stellt.