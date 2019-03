Am schönsten auf den Punkt gebracht hat das Jochen Homann, Präsident der Bundesnetzagentur und Chef der 5G-Auktion. Als Ende 2018 feststeht, welche Auflagen die Mobilfunkbetreiber, die bei 5G dabei sein wollen, erfüllen müssen, sagt er in einem ZDF-Interview einen bemerkenswerten Nebensatz: Zwar würde sich die Flächenabdeckung in Deutschland verbessern. Doch am Ende werde nicht jeder weiße Fleck erreicht. Im Klartext: Ja, es wird auch 2019, 2020 und sicherlich auch darüber hinaus Funklöcher in Deutschland geben. So viel also zum eigenen Anspruch der Bundesregierung, bei der Digitalisierung "Weltklasse" sein zu wollen.