70 Jahre Grundgesetz - auf dieser Grundlage konnte Deutschland, trotz seiner Verantwortung für die Geschichtskatastrophe des 20. Jahrhunderts, ein Stützpfeiler Europas werden. So wurden Kämpfe zivilisiert ausgetragen, im Parlament, in Gerichten, auf der Straße. So konnten unsere Nachbarn die Wiedervereinigung akzeptieren.