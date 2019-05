Noch mehr als ohnehin schon hätte der neue deutsche Riese, international gleichwohl immer noch ein Zwerg, sich mit sich selbst statt mit den Kunden beschäftigen müssen, wobei der Postenschacher unter den dann zu fünfzig Prozent überflüssigen Topmanagern sicher ein hinreißendes Schauspiel geworden wäre. Schließlich gibt es dann noch die Postbank, die vom Eigner Deutsche Bank noch immer keine belastbare Zukunftsaussicht hat außer der Vokabel, sie werde "integriert".



Und: Der heutigen freundlichen Börsenreaktion zum Trotz ist die Deutsche Bank vom Wert her gesehen nur ein Schatten früherer Tage, was sich das seit Jahren schlingernde Institut angesichts fast 150-jähriger Geschichte nicht so gewünscht haben dürfte. Die Commerzbank, ein paar Tage älter, hat dagegen zuletzt bei den wichtigsten Kennzahlen zugelegt. Die zündenden Ideen für künftige Geschäftsmodelle sind aber allenfalls in Umrissen erkennbar. Besser, da sinniert jede für sich allein in gesundem Wettbewerb, als in einem chaotischen Verbund.