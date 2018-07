Ja, wir können nicht alle aufnehmen, darüber herrscht hoffentlich endlich Einigkeit. Aber wir dürfen Menschen in Not auch nicht aussperren, wie Sondermüll abladen, ertrinken oder verhungern lassen, denn wir selbst erschaffen täglich neue Flüchtlinge. Wir überfluten Länder mit billigen Waren. Wir fischen das Meer vor Westafrika leer. Wir zerstören dabei Zukunftsperspektiven, tragen zu blutigen Konflikten bei und wundern uns dann, wenn Menschen ihr Heil in Europa suchen.