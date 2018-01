Der linke Gewaltausbruch während des G20-Gipfels hat Deutschlands Ansehen in der Welt schwer geschadet. Weit über das hinaus, was materiell kaputt ging. Ideologisch arbeiten sich die Globalisierungsgegner gern an den Großkonzernen ab. Die aber können mindestens ebensoviel zerstörerische Kraft entwickeln. Auch wenn sie nicht als schwarzer Block daherkommen, sondern in feinem Grau oder gedecktem Blau antreten. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, hätten die Kartell-Komplizen den Standort Deutschland massiv beschädigt - und Schaden an Leib und Leben nahmen sie offenbar jahrelang in Kauf.