Nur in zweierlei Hinsicht sind die Richter auf Seiten der Dieselfahrer. Einmal, weil die natürlich in ihrem Grundrecht auf Eigentum betroffen sind. Deshalb gibt es ein abgestuftes Vorgehen. Erst sind die Fahrer alter Dieselfahrzeuge betroffen. Diejenigen, die im Vertrauen auf saubere Diesel in den letzten Jahren ein Fahrzeug gekauft haben und die Euro-Norm 5 erfüllen, können erst ab September 2019 mit Fahrverboten konfrontiert werden.