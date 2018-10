Statt auf diese Erfahrungen hätten Union und SPD aber auf die der Juristen hören können. Drei haben am Montag im Hauptausschuss des Bundestages vor den Abgeordneten ihre Expertise abgegeben. Alle haben gesagt: Rechtlich ist diese Regelung - Aussetzung plus Härtefall - völlig in Ordnung. Es gibt keinen völkerrechtlichen Rechtsanspruch auf Familiennachzug. Wenn man allerdings den Härtefall nicht weiter definiert, so wie jetzt geschehen, sei völlig klar, was passiert: Die Anträge auf Visa bei den Botschaften werden sich stapeln. Der 1001. Bürgerkriegsflüchtling und folgende werden klagen, um jeden Hauch einer Chance zu nutzen. Schon jetzt sind gut 260.000 Asylrechtsverfahren an den Gerichten anhängig. Es werden viele weitere Klagen hinzukommen, die Verfahren werden Jahre dauern, die Gerichte weiter überlastet. Und es sind die Richter, die entscheiden müssen, was ist ein Härtefall, was ist eine humanitäre Notlage - und was eben nicht.