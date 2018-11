Reden wir also nicht über den "Wir-schaffen-das"-Seitenhieb auf Angela Merkel. Reden wir über die Fakten. Das individuelle Grundrecht auf Asyl kann in Deutschland für sich nur in Anspruch nehmen, wer in seiner Heimat politisch verfolgt wird. Nicht, wer aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommt. Nicht, wer einer in vielen Ländern diskriminierten Gruppe wie den Sinti und Roma angehört. Nicht, wer in seinem Heimatland diskriminiert wird, weil sie oder er homosexuell ist. Aus guten Gründen bietet Deutschland politisch Verfolgten besonderen Schutz. Artikel 16 ist die Konsequenz aus dem Zweiten Weltkrieg nach den unfassbaren Menschrechtsverletzungen der Nationalsozialisten. Sollte so etwas irgendwo wieder auf der Welt passieren, sollten es nicht ausgerechnet die Deutschen sein, die die Grenzen für diese Verfolgten schließt.