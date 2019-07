Dass diese Entwicklung zwar zu Besorgnis führt, aber von Alarmstimmung bei den Kirchen nicht wirklich die Rede sein kann, liegt daran, dass die schrumpfenden Mitgliederzahlen finanziell keinerlei Konsequenzen haben. Im Gegenteil: Das Kirchensteueraufkommen eilt von Rekord zu Rekord: Fast zwölf Milliarden Euro waren es 2017, so viel wie noch nie. Zum Vergleich: In den 70er Jahren, als noch über 90 Prozent der Deutschen einer der beiden christlichen Kirchen angehörten, waren es in den besten Zeiten umgerechnet vier Milliarden Euro.

Der Grund für diese gegensätzliche Entwicklung: Die, die noch Kirchensteuer zahlen, stehen im Arbeitsleben und verdienen seit Jahren immer besser.