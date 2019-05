Die innerkirchliche Anzeigepflicht wird dazu führen, dass in den nächsten Jahren noch mehr Fälle ans Tageslicht kommen. Das schreckt den Papst nicht ab, denn er weiß, dass jeder Fall für die Betroffenen unermessliches Leid bedeutet und an der entscheidenden Währung der Kirche kratzt: der Glaubwürdigkeit.



Damit die nicht noch mehr unter den Missbrauchsskandalen leidet, müssen dem Gesetzestext nun Taten folgen in transparenten Verfahren. Jetzt müssen die Verantwortlichen in den Ortskirchen und im Vatikan zeigen, dass es ihnen wirklich ernst ist und nach den Regeln handeln.