Randale beim HSV Quelle: dpa

Nein, es hatte mit Fußball nichts zu tun, was sich um kurz vor halb sechs am vergangenen Samstag am letzten Spieltag im Stadion des Hamburger Sportvereins abspielte. Gut 100 Chaoten zündeten Pyrotechnik im Block, sorgten beinahe für einen Abbruch des letzten Erstligaspiels des Bundesligadinos. Fast 57.000 friedliche Zuschauer antworteten den Randalierern mit lautstarken Pfiffen, sangen: "Wir sind Hamburger - und ihr nicht!". Und sie fragten sich: Wie ist das eigentlich möglich, dass so viel Pyrotechnik ins Stadion kommt? Sind Stadien rechtsfreie Räume?