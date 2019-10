Das Interview mit der Deutschen Welle, in dem die Verteidigungsministerin eine Sicherheitszone in Nordsyrien mit Beteiligung der Nato, der Türkei, Russlands und natürlich dann auch mit der Bundeswehr vorschlug, ist erst einmal ungeheuerlich. So ungeheuerlich, dass nur kurz danach die SPD verbreitet, das sei mit ihr nicht abgesprochen. Das Auswärtige Amt sieht "Diskussionsbedarf", was in der Sprache der Diplomatie eine ziemliche Klatsche ist. Außenminister Heiko Maas legte am Mittag nach, was er davon hält: nichts. Auch die Verbündeten seien "irritiert", wie er selbst auch. Man kann es sich ja auch einmal ganz menschlich vorstellen: Union und SPD sitzen am Sonntagabend lange zusammen und unterhalten sich. Auch ausführlich über die Außenpolitik. Keine 24 Stunden später hört die SPD diesen Vorschlag über die Medien, bekommt der Außenminister eine SMS. Noch dazu von der Ministerin, nicht von der Kanzlerin selbst, die bei ihrer Regierungserklärung vorige Woche im Bundestag von diesem grundsätzlichen Bruch in der deutschen Außenpolitik kein Wörtchen sagte. Dabei wäre das der richtige Ort gewesen: der Bundestag.