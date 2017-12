Einigkeit herrscht dagegen, selten genug, im britischen Blätterwald. Von links ("The Independent") über liberal ("The Guardian") bis zu treu-konservativ ("Daily Telegraph"): May is finished, May ist am Ende. Nur zwei Dinge halten sie vorerst an der Spitze: Keiner der Herren am Kabinettstisch möchte momentan auf dem Fahrersitz Platz nehmen. Zu groß ist das Risiko, dass sehr unpopuläre Maßnahmen und Resultate beim Thema Brexit dann mit dem eigenen Namen verbunden wären. Und zweitens: Stürzt Theresa May, wird der Ruf nach Neuwahlen laut. Damit verbunden ist der Albtraum der Konservativen schlechthin: Der mögliche Sieg von Labour. Jeremy Corbyn als Premier.