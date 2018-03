Selten ist ein Außenminister unwürdiger von einem Präsidenten entsorgt worden. Ulf Röller, Leiter ZDF-Studio Washington

Trump liebt Chaos und er droht gerne. Das Abkommen ist ihm ein Dorn im Auge. Tillersons Widerspruch hat ihn jetzt den Job gekostet. Der Präsident rief seinen Außenminister nicht einmal vor dem Rausschmiss an. Er hat sich seiner entledigt, als wäre er immer noch der Gastgeber seiner TV-Show. Blick in die Kamera und der Satz "You are fired." Selten ist ein Außenminister unwürdiger von einem Präsidenten entsorgt worden.