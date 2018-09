Die Chancen auf eine Verständigung zwischen Europa und Amerika gehen gegen Null, denn man spricht nicht mehr die gleiche Sprache. Was seit dem Zweiten Weltkrieg galt - die unverbrüchliche Freundschaft zwischen Europa und den USA - sie gilt nicht mehr. Ganz besonders bekommt das Deutschland zu spüren, das der amerikanische Präsident zu einer Art Lieblingsfeind auf dem Kontinent erkoren hat. In seiner Rede erwähnte er Deutschland neben Iran, Syrien, China und Nordkorea quasi auf der "Schurkenseite". Der Grund diesmal: Die Nordstream-Pipeline zwischen Russland und Deutschland, die in die russische Abhängigkeit führen werde, so Donald Trump.