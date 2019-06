Das System ist so kaputt, dass so einer wie Trump unvermeidlich war, weil er so anders ist, als all die anderen.

Viele müssen in zwei bis drei Jobs arbeiten, denn in den USA gibt es noch nicht einmal zwei Dutzend Landkreise, in denen Menschen mit Mindestlohn in Vollzeit genug verdienen für Unterkunft und Nahrung. Der Aufstieg aus kleinsten Verhältnissen innerhalb einer Generation ist heutzutage fast unmöglich, in zwei Generationen äußerst selten. Schuld daran haben Politiker beider großen Parteien, die in den vergangenen Jahrzehnten wenig bis nichts dagegen unternommen haben.



Präsidenten, die es versuchten – Obama und Bush beispielsweise – sind an einem Kongress gescheitert, der tatsächlich mehr daran interessiert war, großzügige Wahlkampfspender zu bedienen, als die eigenen Wähler. Das System ist so kaputt, dass so einer wie Trump unvermeidlich war, weil er so anders ist, als all die anderen.