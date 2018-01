Wie wird die Luft in Deutschlands Städten wieder sauberer? Schönfärben hilft am schnellsten. So wird aus einem bleigrauen Stickoxidhimmel wieder ein blaues Firmament, den Feinstaub radiert man beim Schönschreiben einfach weg. Durch die Debatte um das angebliche Frisieren von Ministerpräsidentenerreden in Niedersachsen wissen wir, wie engagiert VW eine schöne neue Autowelt entstehen lässt.