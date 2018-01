Die AfD behauptet, den Willen des Volkes zu vertreten, als selbsternannter Widerstand. Doch was sie so bezeichnet, ist in Wahrheit ein Angriff - auf die liberale Demokratie: auf Glaubens-, Meinungs- und Pressefreiheit, den Rechtsstaat, die Geltung der universalen Menschenrechte.