So gerät der Diesel-Gipfel zu einem Luftreinhalte-Notfalltreffen in letzter Minute. Denn, kaum bekannt, saubere Luft in unseren Städten sollte es schon seit 2010 geben. So ist es festgeschrieben in einer verbindlichen EU-Richtlinie. Zuständig für die Umsetzung: die Ministerpräsidenten der Länder. Luftreinhaltepläne wurden zwar aufgestellt, aber nicht konsequent ausgeführt. Auch aus Rücksicht auf die Autoindustrie.