Das tut einfach gut.

Und ja: Natürlich ist so ein Kirchentag wichtig für die Christen selbst. Wer sich manchmal sehr allein sonntags im Gottesdienst fühlt, kann wieder Wind in die Segel bekommen. Noch immer zieht eine Bibelarbeit mit Margot Käßmann und die schwierige Frage, wie unverschuldetes Leid auszuhalten ist, 10.000 Menschen am Morgen in eine schmucklose Halle. 9.000 Menschen sitzen auf einer Wiese und singen bei Kerzenschein die Lieder von Taizé. Hunderte stehen am Abend auf einen Platz und beten zur Nacht. Das tut einfach gut. Diese Kirche ist oft sehr alt und verstaubt, aber manchmal auch richtig jung und innovativ. Gottesdienst online, Predigt-Podcast, Pastoren mit eigenen Youtube-Kanälen, all das gibt es. Wer will, kann viele Tüten von Anregungen und viel Zuversicht aus Dortmund mit nach Hause nehmen.