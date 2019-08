Es gab mal eine Zeit, da führten die USA die G7 an, brachten Konzepte ein, rangen um gemeinsame Ergebnisse. Aus dieser Verantwortung hat sich die größte Wirtschafts- und Militärmacht der Welt verabschiedet, um Geschäfte zu machen. Der Gipfel ist für Donald Trump eher eine Verkaufsmesse, bei der er Deals mit Japan, Großbritannien, Europa, Deutschland machen will - weil er sie braucht, um sich im Wahlkampf von Anhängern feiern zu lassen. Die Weltkonjunktur ist ihm egal, solange am Ende des Handelskrieges mit China auch ein Deal herauskommt.



Die anderen sechs der G7 lassen sich fast alles gefallen, was der Siebte in der Runde ihnen zumutet, weil sie Angst haben vor einer Eskalation, die niemand mehr kontrollieren kann. Genau das war der Beweggrund für Macrons Coup mit dem iranischen Außenminister Zarif. Man kann den Vorstoß großartig finden, aber der angebliche Fahrplan zu einem Gipfel Trump-Ruhani ist ein Einknicken der Europäer vor dem Mann im Weißen Haus. Er wollte immer einen neuen Deal mit dem Iran - Deutschland, Frankreich, Großbritannien nicht.