Die Debatte um die deutsche CO2-Bepreisung kommt einem geradezu provinziell vor mit Blick auf die globalen Herausforderungen. Wir brauchen einen neuen Ansatz in der Entwicklungspolitik: Klimaschutz zuerst! So muss die neue Leitlinie heißen und die internationale Zusammenarbeit entsprechend ausgerichtet werden, was übrigens der Artikel 6 des Pariser Klimaabkommens den Unterzeichnerstaaten auch aufträgt. Es ist kaum zu glauben, dass bei uns in der aktuellen Debatte so gut wie nichts darüber - weder von der Bundesregierung noch von den sich klimaschützerisch gebenden Grünen - zu hören ist.



Der Weltklimarat legt noch nach: Kommt schnelles Handeln nicht in den Gang, entsteht so etwas wie ein Klimawandel-Teufelskreis, die Risiken steigen unkalkulierbar. Wenn es immer wärmer wird, gibt es immer mehr Extremwetterereignisse, mehr Dürren, aber auch mehr Fluten. Den Böden geht es noch schlechter, sie können immer weniger CO2 halten - was wiederum den Klimawandel antreibt. Das alles scheint Machthaber wie den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro nicht zu kümmern. Als kleines "Dankeschön" für seine Wahl lässt er zu, dass die Großgrundbesitzer in atemberaubendem Tempo den Regenwald kahlschlagen.