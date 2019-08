Spannend ist der Vorschlag der Linken auch politisch: Die Partei inszeniert sich als Kümmererpartei. Ein Image, das sie gerade im Osten zusehends an die AfD verliert. Radikale Vorschläge als Antwort auf die AfD. Und was macht der Koalitionspartner SPD? Von den Sozialdemokraten gibt es Rücktrittsforderungen in Richtung Lompscher, scharfe Kritik, Gegenwind. Das führt zu der spannenden Frage an die SPD: Müsstet Ihr denn nicht auch Mieten deckeln in Berlin? Seid Ihr denn keine soziale Partei? Wollt Ihr denn keine Politik für die sogenannten "kleinen Leute" machen?