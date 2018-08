Noch einmal: Niemand wird bestreiten, dass der Zuzug von Flüchtlingen geregelt werden muss. Aber beim Familiennachzug geht es um 34.000 Anträge, die in den Auslandsvertretungen vorliegen. 34.000 Ehepartner und Kinder also. Auf ihrem Rücken soll ausgetragen werden, was bislang nicht gelang: die Zuwanderung zu stoppen. Also setzt man auf Abschreckung, indem man die Hürden für Familiennachzug fast unüberwindlich hoch setzt. Man hält aber gleichzeitig die humanitäre Fahne hoch. Das ist weder human noch christlich noch ehrlich. Aber bitte: Vielleicht sind das auch alles Unkenrufe und das Gesetz funktioniert einwandfrei, die Gerichte sind nicht mehr überlastet als sonst und Familien sind glücklich vereint. Wir sprechen uns in einem halben Jahr wieder. Versprochen.