Die Rhetorik, mit der Politiker wie Journalisten über das tägliche Geschäft in der Bundespolitik sprechen, neigt zur Übertreibung. Einerseits wurde in Überschriften und Kommentaren gleich vom großen "Rentenkrach" fabuliert, weil sich Union und SPD in ein paar Detailfragen nicht sofort einig waren. Andererseits spielten die verantwortlichen Politiker der Großen Koalition dieses Spiel nur zu gerne mit: Einigungen werden in Berlin ohnehin prinzipiell nur nach Mitternacht getroffen und verkündet. Und natürlich muss dann gleich das große Wort vom "Durchbruch" her.