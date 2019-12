Will die Union die SPD in der Koalition halten, wird sie an irgendeinen Punkt nachgeben müssen. Am ehesten könnte das vielleicht beim CO2-Preis gelingen. Aber nur, wenn die Mittelstandsunion nicht zu viel Druck macht. Und wenn nicht? Ja, dann eben nicht. Denn alle diese Forderungen laufen denen der Union völlig entgegen. "Nicht nachvollziehbar", heißt es dort. Also ist damit zu rechnen, dass es nun wochenlang lang weiter hin und her geht, inklusive des Streits, wer denn nun für den eventuellen Bruch der Koalition verantwortlich ist. Unterm Strich wird man im Vergleich zu heute, sagen wir, im Februar, nicht einen Schritt weiter.