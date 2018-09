Aber jeden Euro Strafe hat VW andererseits auch verdient. Während der ehemalige Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn in den USA mit Haftbefehl gesucht wird, ist in Deutschland bis auf ein Bußgeld von einer Milliarde Euro bisher wenig geschehen in Sachen Strafe nach dem Dieselskandal. Die Staatsanwaltschaften in Braunschweig und München arbeiten allerdings akribisch und werden in den nächsten Monaten vermutlich Anklagen erheben.



In mehreren Komplexen wird gegen insgesamt 49 Beschuldigte ermittelt. Auf der Liste steht auch der heutige VW-Boss Herbert Diess, der sich im schlimmsten Fall wegen möglicher Marktmanipulation mit verantworten muss. Dann könnte es in Wolfsburg nochmal richtig rappeln. Bei der Anlegerklage, die seit heute verhandelt wird, gibt Volkswagen jetzt auch wieder mit Verve das Unschuldslamm. Aus juristischer Sicht verständlich. Aber als Journalist darf man fragen, wieweit diese Relativierung aller Sünden bei VW eigentlich tragen kann.