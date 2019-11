Dazu ist, ganz sachlich, folgendes zu sagen: Dieser Demokratie hat die AfD Mandate und Diäten zu verdanken. Sie ist demokratisch gewählt, repräsentiert 12,6 Prozent der Wählerinnen und Wähler. In einem demokratisch legitimierten Parlament finden allerdings auch Wahlen statt. Und wer gewählt ist - wie Stephan Brandner im Januar 2018 zum Vorsitzenden des Rechtsausschusses - kann ebenso wieder abgewählt werden.



Das nennt sich Demokratie, und zwar völlig zu Recht. Die Selbstinszenierung der AfD in der Opferrolle müssen die anderen Parteien und die Öffentlichkeit nun (wieder einmal) aushalten; überzeugend ist sie nicht. Brandner war selbst Täter, indem er sich mehrfach in der Wortwahl massiv vergriff. Sein Amt als Vorsitzender des Rechtsausschusses nutzte er - wie seinen Twitter-Account - als Reichweitenverstärker für Hetze und Provokationen.