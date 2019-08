Der Niedersachse Boris Pistorius erinnert in Statur und Kampfgeist ein wenig an Gerhard Schröder. Vielleicht ist es auch nur das Niedersächsische, was da durchkommt. Als Landesinnenminister ist er gut im Stoff, flink, rhetorisch beschlagen und verbindlich, aber auch keinem Argument oder sachlichem Streit ausweichend. Mit seinen deutlichen Postionen zu Rechtsstaatlichkeit und Sicherheit besetzt er als niedersächsischer Innenminister die Position eines "roten Sheriffs".



Er ist ein handfester Sozialdemokrat, den das nicht endende Hindernisrennen der SPD hinein in die vielen Stolperfallen der letzten Jahre tief verärgert hat. Als loyaler Genosse lässt er sich im öffentlichen Umfeld wenig davon anmerken.