Manchmal ist das ja so: So ein richtiges Argument dagegen gibt es nicht. Man will trotzdem nicht, sagt dann irgendwas von Bauchgefühl oder: Soll jeder machen, was er will, aber bitte nicht so öffentlich und nicht jetzt. Für die Entscheidung, sich gegen den quietschgelben Blazer am Morgen zu entscheiden, mag das eine legitime Vorgehensweise zu sein. Für politische Entscheidungsfindung ist sie falsch. Die Ehe für alle kann man nicht mit einem quietschgelben Blazer vergleichen? Stimmt. Die Debatte hörte sich aber so an. Um Argumente geht es nur am Rande.