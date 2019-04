Vielleicht erst einmal inhaltlich. Am Anfang der seit mehr als zwei Jahren andauernden Debatte um eine Urheberechtsreform ging es darum, auf neue Kommunikationsformen zu reagieren. Auf all die YouTuber und ihre zumeist jungen Follower, die ihre eigene Öffentlichkeit schaffen und immer weniger klassische Medien nutzen. Es ging auf der einen Seite um die Freiheit im Internet und den Schutz und die Vergütung von den Urhebern von Musik, Text und so weiter. Und auf der anderen Seite um die Gefahr, dass Internetkonzerne anhand von automatisierten Verfahren, Uploadfilter eben, bestimmen, was publiziert wird und was nicht. Zensur also. Zwei klassische Grundrechte standen sich gegenüber.