Zum Beispiel die Pflege. Es ist ein völlig löblicher Ansatz, dass diese Bundesregierung endlich versucht, gegen den Pflegenotstand etwas zu tun. Und es ist auch richtig, dass jahrelange Versäumnisse nicht innerhalb von wenigen Monaten beseitigt werden können. Nur Große Koalitionen können große Aufgaben lösen, das war einmal der Deal. Was die Bundesregierung heute aber vorgelegt hat und "konzertierte Aktion Pflege" nennt, ist nicht der große Wurf, den sie zu verkaufen versucht. Es ist ein zartes Ansätzchen. Beispiel: Noch vor der Sommerpause soll ein Gesetz beschlossen werden, damit es per Gesetz einen einheitlichen Tarifvertrag, einen Mindestlohn für alle Pflegende und bessere Gehälter geben kann. Staatlicher Eingriff in die Tarifautonomie, wittern die Arbeitgeber - und kündigen juristische Schritte an. Es wird also erst einmal nichts besser.