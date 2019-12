Die nächste Klimakonferenz in Glasgow aber wird hart: Denn da müssen alle Staaten turnusgemäß strengere Klimaschutzziele vorlegen. So haben sie es in Paris vereinbart. Und hier in Madrid in letzter Minute so bestätigt. Aber es war knapp. Gut, dass die EU gerade noch rechtzeitig die klimapolitische Kurve gekriegt hat - beste Grüße an den Bundeswirtschaftsminister - und uns Klimaneutralität bis 2050 verordnet hat. Welch eine Chance! Auf Wachstum in den grünen Märkten, auf mehr Jobs und auf neue Produkte und Idee, die dringend das Prädikat "exportfähig" tragen müssen.