Neuwahlen, also? Das ist nun die Frage. Wien brummt in diesen Stunden, eine Demo vor dem Kanzleramt, auf Twitter ist Hochbetrieb. Sicher ist: wenn Neuwahlen, dann nicht sobald, das verbietet das österreichische Prozedere - und die Sommerferien. Als Termin wird der 15. oder 22. September gehandelt.



In jedem Fall hat das, was Sebastian Kurz nun verkündet, Wirkung auf ganz andere Wahlen: die Europawahlen nächste Woche. Denn seine konservativ-rechstpopulistische Koalition galt vielen in Österreich als Modell für Europa, besonders den Nachbarn in Italien und Ungarn.



Sollte er, wie auch immer, nach dieser Affäre, trotzdem weiter mit der FPÖ in einer Regierung zusammenarbeiten wollen, dann wäre das ein klares Signal, dass er allen Krisen zum Trotz weiter nach rechts geht mit den Konservativen. Und das auch um den Preis, sein eigenes Image als sauberer Politiker neuen Typus zu beschädigen. Ob er das will?