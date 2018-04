Denn WIR sind mit schuld, dass Putin den meisten Russen als beste Wahl erschien. Weil Europa einen Kurzschluss zieht: Russland mit einer Wirtschaftskraft wie die BeNeLux-Staaten können wir getrost links liegen lassen, seine Bevölkerung bemitleiden, seinen Präsidenten verhöhnen. Diese Haltung verletzt die Menschen hier tief in ihrem Stolz, weil mit Putin immer gleich "die Russen" Schuld haben an Krieg, Verbrechen, selbst an Doping.