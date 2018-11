Donald Trump, Präsident der USA. Quelle: Evan Vucci/AP/dpa

US-Präsident Donald Trump hat via Twitter die deutsche Regierungskrise als Folge einer falschen Migrationspolitik dargestellt. "Die Menschen in Deutschland wenden sich gegen ihre Führung, weil das Migrationsthema die ohnehin schon schwächelnde Koalition durchschüttelt", schrieb Trump.



"Es war ein großer Fehler in ganz Europa, Millionen von Menschen hereinzulassen, die die Kultur so stark und gewaltsam verändert haben", fügte er hinzu. Er wolle nicht, das dies auch in den USA passiere.