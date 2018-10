EU-Kommissar für Haushalt: Günther Oettinger (CDU). Archivbild Quelle: Monika Skolimowska/ZB/dpa

Der wegen hoher Schulden umstrittene Haushalt Italiens trifft auf Widerstand der EU-Kommission. Die Behörde werde den Entwurf zurückweisen, sagte der deutsche Kommissar Günther Oettinger nach einem Bericht des "Spiegels".



"Es hat sich die Vermutung bestätigt, dass Italiens Haushaltsentwurf für 2019 mit den Verpflichtungen, die in der EU bestehen, so nicht vereinbar ist", sagte Oettinger. Der entsprechende Brief des zuständigen Finanzkommissars Moscovici soll bis Freitag in Rom eintreffen.