Juso-Chef Kevin Kühnert sprach sich unterdessen für einen "Klimadialog" mit breiter Beteiligung der Bevölkerung aus. "Die GroKo kann und muss das nicht alleine lösen, denn wir haben es mit keinem konventionellen politischen Konflikt zu tun", sagte er der "Rheinischen Post" (Donnerstag). Gesellschaftliche Akzeptanz erreiche man nur, wenn Fragen des Klimaschutzes von Grund auf mit der Bevölkerung verhandelt würden. "Ich plädiere für einen kurzfristigen "Klimadialog", also bundesweite repräsentative Versammlungen, in denen die gesamte Breite unserer Gesellschaft mit Politik und Wissenschaft in Austausch tritt."