Kommissarischer CDU-Chef in Brandenburg: Michael Stübgen.

Quelle: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Nach dem angekündigten Rücktritt von Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben haben Landesvorstand und Vertreter der Landtagsfraktion den Bundestagsabgeordneten Michael Stübgen als kommissarischen Landeschef bestätigt. An der Sondersitzung nahmen in Potsdam auch Vertreter aus den Kreisverbänden teil.



Er werde auch die Führung in den Sondierungsgesprächen mit SPD und Grünen übernehmen und sei im Fall erfolgreicher Koalitionsverhandlungen auch zur Übernahme eines Ministeramts bereit, sagte Stübgen.