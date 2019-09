Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) spricht mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen von "gemischten Gefühlen". Der kommissarische SPD-Vorsitzende sei "natürlich erleichtert", da Dietmar Woidke in Brandenburg in den vergangenen Wochen noch aufgeholt habe. "Dennoch sind die Verluste natürlich schmerzhaft", so Schäfer-Gümbel.



Mit Blick auf Sachsen sagt Schäfer-Gümbel, dass die Polarisierung zwischen CDU und AfD kein besseres Ergebnis möglich gemacht habe. Die aktuelle Hochrechnung sieht die SPD bei 7,6 Prozent.