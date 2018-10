"Viele Kolleginnen sind noch nicht lange in Deutschland, die kennen ihre Rechte nicht und haben Angst vor den Chefs", berichtet Ada Z., die derzeit eine Anzeige gegen ihren Arbeitgeber vorbereitet. "Die Betrügereien müssen aufhören!", sagt die Frau aus dem Rhein-Main-Gebiet und steht mit ihrer Haltung nicht allein. Denn auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) klagt über flächendeckenden Betrug im Mindestlohn-Sektor und fordert deshalb mehr Kontrolle.



Laut DGB-Vorstand Stefan Körzell werden in Deutschland derzeit etwa 1,8 Millionen "hart arbeitende Menschen" um ihren Mindestlohn betrogen. Körzell warnt in dem Zusammenhang vor einem Verlust des "Vertrauens in den Rechtsstaat". Dem DGB zufolge seien etwa 10.000 neue Stellen bei der dem Zoll zugeordneten Abteilung "Finanzkontrolle Schwarzarbeit" nötig, um den gesetzlichen Mindestlohn konsequent durchzusetzen.