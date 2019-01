Wird Floridas Gouverneur Rick Scott Lehrer bewaffnen?. Archivbild

Quelle: Michael Reynolds/EPA/dpa

Eine Kommission hat empfohlen, dass Lehrer in Florida Waffen tragen dürfen. Voraussetzung sollte laut der Kommission, die das Massaker an der Marjory Stoneman Douglas Highschool untersucht, sein, dass die Lehrer Trainings absolvierten.



Die 15-köpfige Kommission stimmte einem Bericht mit diesem Vorschlag zu. Ob den Lehrern erlaubt wird, Waffen zu tragen, liegt nun in den Händen von Gouverneur Rick Scott, dem künftigen Gouverneur Ron DeSantis und dem Parlament von Florida.